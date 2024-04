Messina, il processo per evasione fiscale a Cateno De Luca: il 23 maggio l'udienza per il risarcimento danni

"Oggi è arrivata una notizia che aspettavo da tempo. La richiesta di risarcimento danni presentata da me e da Carmelo Satta per ingiusta detenzione sarà trattata in udienza con alta probabilità di accoglimento!" Così il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca commenta il decreto notificato dal Collegio Riparazione Ingiusta Detenzione della Corte d’appello di Messina che ha fissato al prossimo 23 maggio l’udienza.

Cateno De Luca insieme a Carmelo Satta, Presidente nazionale Fenapi, e altri, erano già stati assolti in primo e secondo grado dall'accusa di evasione fiscale. La sentenza di assoluzione era passata in giudicato perché la Procura di Messina ha rinunciato a ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione, dopo aver ottenuto l'arresto l'8 novembre 2017, subito dopo la rielezione al Parlamento Siciliano di Cateno De Luca e un giorno prima dell'ultima udienza del processo per il quale era stato arrestato una prima volta nel 2011.