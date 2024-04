Doppio binario tra Taormina e Giampilieri: i lavoratori hanno incrociato le braccia a Nizza di Sicilia

Non partono nel migliore dei modi le attività di scavo della galleria “Sciglio” per le opere di raddoppio ferroviario sulla tratta Taormina-Giampilieri della linea Messina-Catania.

Ieri mattina i lavoratori addetti alla tunnel boring machine “Igea”, che dovrà scavare il tunnel lungo 9,3 km fino a Savoca, dipendenti della società “Seli Overseas”, compagnia del gruppo Webuild specializzata nei lavori sotterranei, hanno incrociato le braccia nel cantiere della stazione di Nizza di Sicilia, fermando le operazioni preliminari di scavo e le prove tecniche partite lunedì scorso con l’accensione della grande “talpa”.

Una quarantina gli operai che hanno deciso di scioperare all’ingresso dell’area all’estremità nord della cittadina ionica, in attesa di ricevere risposte dall’azienda sul pagamento di alcune spettanze non ancora ricevute.

La questione è legata al riconoscimento delle spese di viaggio sostenute dai lavoratori, visto che molti arrivano anche da fuori provincia e da altre regioni italiane, che non sono state inserite nella busta paga del mese di marzo: l’impresa aveva chiesto il mese scorso un incontro ai sindacati e inviato una bozza di accordo per discutere del pagamento delle somme e dei turni di lavoro e da parte delle sigle sindacali era arrivata la disponibilità al confronto, ma nelle buste paga di marzo le somme già pattuite tra impresa e operai non sono state versate e così ieri hanno deciso di fermarsi e non continuare con le attività di cantiere.