Tentato furto aggravato e furto aggravato ai danni di due negozi del centro di Messina, arrestati due giovani

Nel trascorso weekend, a seguito della intensificazione dei servizi di controllo tesi alla prevenzione e al contrasto dei reati di natura predatoria, disposta dal Questore Annino Gargano, i poliziotti delle Volanti hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero di 29 anni per tentato furto aggravato e un messinese di 20 anni per furto aggravato consumato. In entrambi i casi, presi di mira dai due soggetti arrestati, due distinti esercizi commerciali del centro cittadino.

Nel primo caso, l’uomo si era creato un varco di accesso all’interno del negozio infrangendo la vetrata della porta principale, ma aveva dovuto improvvisamente interrompere la propria azione per darsi a precipitosa fuga. Raggiunto dai poliziotti a pochi isolati di distanza, è stato identificato e tratto in arresto anche grazie all’impronta impressa dai calci sferrati contro la vetrata della porta del negozio, che corrispondeva pienamente alla forma della suola delle scarpe da lui indossate al momento del rintraccio.