Monte di pietà a Messina aperto al pubblico, punto di approdo anche per i crocieristi

Da domani apre al pubblico in particolar modo ai crocieristi che sbarcheranno in città il Monte di pietà. Lo storico monumento di via 24 maggio nei mesi scorsi era stato preso in gestione direttamente dalla Città metropolitana di Messina con l’intento di “restituirlo“ al territorio dopo che per diverso tempo era rimasto chiuso. Oggi l’annuncio da parte del sindaco Federico Basile che ha colto l’occasione della conferenza stampa per il lancio di un’iniziativa legata agli artisti di strada per comunicare che il Monte di pietà sarà aperto ogni qualvolta ci saranno approdi di navi da crociera nel porto di Messina.