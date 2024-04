Messina, gli studenti di Economia e commercio "a scuola" di crediti deteriorati

Si terrà martedì 16 presso i locali di Economia e commercio dell’università degli studi di Messina il seminario promosso dai Dipartimenti di Economia Aziendale e Scienze Bancarie sul tema del credito deteriorato e inserito all’interno del calendario di attività di promozione di stage e tirocini con gli esperti e i consulenti di Fd Credit Management.

Un momento di alta formazione in cui gli studenti dei corsi di laurea presenti avranno l’occasione di approfondire un argomento sempre più attuale, quello del credito deteriorato – NPL - tramite le testimonianze di una delle aziende leader nel settore in Italia.

“Quello di martedì sarà un evento da non perdere per tutti coloro i quali ambiscono a fare carriera nel mondo bancario e finanziario – ha dichiarato Fabio Dell’Edera Head of Operation di FD Credit Management – il collegamento con le nuove generazioni è un obiettivo su cui puntiamo e su cui intendiamo implementare gli sforzi anche in ottica della creazione di opportunità di lavoro e di carriera in un settore che oggi richiede molta professionalità.”.