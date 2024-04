Allarme a Naso, tratto di spiaggia interdetto: segnalato un presunto ordigno bellico

Un tratto di spiaggia del Comune di Naso è stato interdetto dalla Guardia Costiera per la segnalazione di un presunto ordigno bellico. In particolare, come si legge nell’ordinanza emessa dall’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata Militello e firmata dal comandante T.V. Pierdomenico Valerio Miscioscia, l’oggetto è stato localizzato «sul fondale dello specchio acqueo antistante la località Ponte Naso nelle immediate vicinante del versante ponente del Torrente Naso ad una profondità di circa 1 metro e alla distanza di circa 2 metri dalla battigia».

Immediato l’intervento della guardia costiera che, a seguito della segnalazione pervenuta il 12 april e fino a quando non verrà bonificata la zona, come si legge nel documento, ha posto il divieto di balneazione, navigazione e sosta di natanti, nonché la pesca e ogni attività connessa con l’utilizzo del mare per un raggio di 50 metri dal punto di coordinate Latitudine 38°09.331’ N e Longitudine 014°47.967’.