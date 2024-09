Messina beffato dalla Casertana: da 2-0 a 2-2. E alla fine Modica si dimette: "Non ci sono più i presupposti"

Messina-Casertana 2-2

Marcatori: pt 1’ Petrungaro, 17’ Luciani, st 21’ Carretta, 31' Damian

Messina (4-3-3): Curtosi 6, Lia 6, Manetta 5,5, Rizzo 5,5, Ortisi 5,5 (35’ st Morleo sv), Pedicillo 6,5, Petrucci 6 (33’ st Anzelmo sv), Garofalo 6 (33’ st Frisenna sv), Anatriello 5,5 (40’ st Cominetti sv), Luciani 6,5, Petrungaro 7 (33’ st Mame sv). In panchina: Krapikas, Di Bella, Mamona, Marino, Re, Salvo, Adragna. All.: Modica 5,5

Casertana (4-2-3-1): Zanellati 5,5, Mancini 5,5, Bacchetti 6, Gatti 5,5, Proia 5,5 (25’ st Damian 6,5), Bianchi 5,5, Falasca 5,5, Matese 5 (30’ Paglino 6,5), Salomaa 5 (18’ st Bakayoko 6,5), Carretta 7 (25’ st Capasso 6,5), Asencio 5 (25’ st Iuliano 5,5). In panchina: Pareiko, Vilardi, Fabbri, Kontek, Satriano, Deli, Collodel, Iuliano, Rocca. All.: Iori 6

Arbitro: Baratta di Rossano 5,5

Note: ammoniti: Petrucci (M), Rizzo (M), Pedicillo (M), Carretta (C), Petrungaro (M), Bacchetti (C), Frisenna (M), Mame (M), Lia (M). Recupero: 1’ pt e 5’ st. Corner: 5-6

Il ricordo di Totò Schillaci e di Christian Argurio ha caratterizzato il pre-partita di Messina-Casertana. Momenti di grandi emozioni: il messaggio di Antonio Bellopede, ex compagno di squadra con i “bastardi” di Scoglio («Eri il fratellino di tutti noi. Da fratello maggiori ti affido a Scoglio, Ricciardi e Currò. Un giorno quella squadra si ricomporrà»), l’ingresso in campo delle due squadre con una maglia in memoria del grande bomber giallorosso (Ciao Totò), accompagnate dalle note della colonna sonore dei mondiali di Italia ’90 “Un’estate Italiana (Notti Magiche)” e, infine, un minuto di silenzio prima del fischio di inizio.