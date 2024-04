A Messina si rischia la “paralisi giustizia”: "Cronica inadeguatezza delle piante organiche"

Un grido d’allarme molto chiaro e netto venuto dal mondo della giustizia e dell’avvocatura messinese. Le criticità croniche degli organici che rischiano di paralizzare tutto anche in vista del ponte sullo Stretto e dell’aumento impressionante del contenzioso. La costante e colpevole sottovalutazione del ministero della Giustizia e del Csm verso le esigenze di un territorio molto vasto, frastagliato e complesso come quello dell’intera provincia peloritana.

La recente visita a Messina e Patti del vice presidente del Csm Fabio Pinelli e dei consiglieri Felice Giuffré e Rosanna Natoli, ha messo per l’ennesina volta sul piatto il “disastro giustizia”, che si ripercuote in maniera incontrovertibile sui cittadini, cioé su chi dovrebbe ricevere decisioni rapide se si rivolge a questo mondo.

Vale la pena quindi di entrare più nel dettaglio sulla relazione che il presidente della Corte d’appello di Messina Luigi Lombardo ha consegnato al vicepresidente Pinelli, per comprendere come la situazione rischia realmente di precipitare se non si adotteranno misure straordinarie per la dotazione organica dei magistrati. Non bastano più i “contentini” di uno o due posti assegnati, ma ci vogliono ingressi massicci per fronteggiare la situazione legata al ponte sullo Stretto. Vediamo quindi alcuni passaggi principali della relazione del presidente Lombardo.