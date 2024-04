Tributi comunali non pagati a Capo d’Orlando, licenze a rischio sospensione

Decine, se non centinaia, di attività commerciali di Capo d’Orlando rischiano la chiusura se entro 15 giorni non regolarizzeranno il pagamento degli arretrati per i tributi sinora non versati.

Si tratta di bar, ristoranti, pub, alimentari, rivendite di frutta e verdura, attività artigianali, panetterie e forni, società edili e di trasformazione che, dal 2021, hanno evaso in parte o interamente i tributi comunali. Dall’occupazione del suolo pubblico all’imposta sulla casa (Imu), da quella sui rifiuti (Tari) sino a quella sulle affissioni.

Palazzo Europa non fa sconti a nessuno ed ha già inviato una prima tranche di avvisi di procedimento di sospensione della licenza commerciale od artigianale.

Sarebbero già una cinquantina quella inviate in questa prima fase, e che precedono un secondo invio che sarebbe stato calendarizzato per le prossime settimane.

Fa veramente meraviglia notare nell’elenco dei morosi attività commerciali tra le più note della città e che, a vedere le vetrine, sembra godano una buona salute finanziaria. Eppure sono in arretrato con i tributi comunali e per questo vezzo (quello di non pagare) nel passato il Comune paladino ha perso non pochi danari perché la prescrizione li ha resi inesigibili.