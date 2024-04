Taormina, giovane imprenditrice di Milazzo minacciata: candele di cera e scritte intimidatorie

Intimidazione ai danni di una giovane imprenditrice di Milazzo, da tempo residente a Taormina. La giovane di 33 anni, che gestisce insieme ad altri soggetti, una società che si occupa della organizzazione di eventi nella cittadina jonica, ha ritrovato davanti alla porta della propria abitazione in vico Zecca delle candele di cera all’interno di un sacchetto, dove erano presenti altri rifiuti e un foglio bianco contenente una scritta intimidatoria con evidenti minacce nei suoi confronti. La donna ha immediatamente presentato una circostanziata denuncia alla locale stazione dei carabinieri.

Massimo il riserbo anche se l’episodio, avvenuto in pieno giorno, potrebbe essere legato a questioni legate all’attività imprenditoriale portata avanti dalla stessa. Prima di questo episodio si sarebbe verificata – come la stessa ha riferito ai militari dell’Arma – una ulteriore minaccia attuata da quattro persone che a bordo di un’auto avrebbero cercato di intimorirla. La vittima, fortemente scossa per quanto accaduto, avrebbe chiesto l’acquisizione dei filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove si trova la sua abitazione al fine di individuare i responsabili. L’episodio ha scosso la comunità della “perla” jonica dove la giovane è apprezzata e ben voluta.