Ritrovato un altro cadavere in mare al largo di Filicudi, dopo quello di 24 ore fa: mistero nel basso Tirreno. Morti collegate?

Ritrovato un altro cadavere nel basso Tirreno, al largo di Filicudi. Si tratta di un uomo, sull'identità non si sa altro. Un caso visto che meno di 24 ore fa un altro cadavere era stato ritrovato, sempre in mare, ma questa volta tra Patti e Vulcano. Per quanto riguarda il cadavere di ieri era in stato di avanzato stato di decomposizione e indaga la Procura di Patti, mentre quello di oggi è affidato alla Procura di Barcellona. Ma è probabile che i due fascicoli vengano accorpati in un'unica indagine. Va anche capito se le due morti sono collegate. Nelle prossime ore verranno affidati gli incarichi per le autopsie.