Privacy Tour a Messina: la sfida di Meta e il metaverso che rende più semplice studiare

Rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile, favorendo un approccio sicuro e trasparente capace di tutelare i giovani, sempre più attratti dalle potenzialità delle nuove frontiere tecnologiche. Una sfida importante quella lanciata da Meta a Messina, in occasione della tappa inaugurale del Privacy Tour 2024, cui ha partecipato Costanza Andreini, public policy manager dell’azienda per Italia e Grecia.

La big tech del mondo digitale, che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram e quelli di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger, fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, si è attestata come leader nello sviluppo di visori di realtà immersiva: a testare Quest 3, (un modello aggiornato capace di offrire proiezioni più accurate della realtà mista garantendo grafica di alto livello e lenti capaci di ridurre lo spessore e il peso del dispositivo) sono stati studentesse e studenti delle scuole messinesi e calabresi che hanno affollato il bookshop del Teatro Vittorio Emanuele, trasformatosi per una mattina in uno straordinario laboratorio virtuale.

È stato Matteo Franza, project lead per Binario F di Meta Italia, a guidare i giovani cybernauti in un affascinante viaggio nel metaverso, spiegando la differenza fra realtà aumentata (Ar) e virtuale (Vr): mentre la prima è una tecnologia che permette di aggiungere informazioni al campo visivo grazie a programmi installati sulla fotocamera dei dispositivi mobili, quella virtuale consente grazie a un apposito visore l’immersione in una realtà tridimensionale e a 360 gradi che coinvolge anche l’udito e la propriocezione. Questi dispositivi riescono a percepire i movimenti umani ricreando la scena del mondo naturale: «Se si alza un braccio nella realtà esterna, si alzerà il corrispettivo ricreato nella simulazione, facendo credere al nostro cervello di trovarsi proprio lì», ha spiegato Franza ai giovani, sottolineando la peculiarità dell’esperienza offerta da Quest 3, che rientra nella realtà mista, in cui gli ologrammi già presenti nella realtà aumentata superano la staticità permettendo l’interazione come accade nella realtà virtuale, pur rimanendo nettamente distinguibili dalla realtà che proprio per questo non è immersiva.