Matilde Siracusano all'attacco: "Sugli espropri per il Ponte sullo Stretto i movimenti fanno terrorismo"

«Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto è stata avviata la fase degli espropri che ha destabilizzato la popolazione anche perché i movimenti No Ponte hanno fatto terrorismo. Sono stati aperti gli sporteli informativi e verrà fatto tutto nei tempi giusti, non è che la gente dovrà andare subito via il primo giorno dell’avvio dei cantieri. Verranno corrisposti importanti indennizzi sulle prime case e anche sulle seconde case saranno risarcimenti corretti.» A dirlo il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano oggi a Piazza Cairoli a Messina per l’avvio della campagna di tesseramento di Forza Italia. «Verrà valutata - prosegue Siracusano - ogni situazione particolare dalla società Stretto di Messina, è chiaro che sarà doloroso per chi perde la propria casa, ma la legge prevede che l'interesse pubblico prevalga su quello privato. Il ponte sullo Stretto servirà per lo sviluppo di un intero territorio. Il sacrificio di qualcuno servirà per il rilancio di un intera comunità. Nessuno ci credeva alla realizzazione del Ponte come nessuno credeva al risanamento, invece le battaglie portate avanti in parlamento»