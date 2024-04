Smaltimento rifiuti, è battaglia tra Messinambiente e Comune

Fissata in calendario la data nella quale si aprirà ufficialmente il contenzioso instaurato da Messinambiente in liquidazione nei confronti del Comune. La “battaglia” tra l’ex partecipata e la Pubblica amministrazione, oggi retta dal sindaco Federico Basile, prenderà il via il 5 giugno prossimo, a Palermo, davanti al Tribunale civile-Sezione imprese. I curatori fallimentari della spa, un tempo attiva nella raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio cittadino, l’avvocato Antonino Mazzei e il professor Paolo Bastia, sono difesi dagli avvocati Marcello e Francesco Parrinello, mentre Palazzo Zanca dall’avvocato Santi Delia. Si tratta di una controversia di natura economica, nella quale si presenta il conto al Comune per servizi resi in passato. Roba non da poco, visto che se la richiesta milionaria fosse accolta dal giudice avrebbe forti ripercussioni sulla stabilità dei bilanci dell’Amministrazione, già alle prese con il Piano di riequilibrio finanziario.