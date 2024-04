Bretella sul Mela, domani è attesa la firma tra la Città metropolitana e i Comuni di Barcellona e Milazzo

Con un ritardo di quasi un mese dall'intesa raggiunta lo scorso 19 marzo, al termine del tavolo tecnico indetto dal Genio civile di Messina, che aveva fatto presagire un accordo di massima per la riattivazione del transito sulla bretella alla foce del Mela, chiusa da mesi per il disimpegno del Comune di Milazzo e della Città Metropolitana, domani mattina nella sede del Genio Civile, dovrebbe concretizzarsi la firma del protocollo anche da parte della Città Metropolitana di Messina. Già nel corso del tavolo tecnico l’ex Provincia regionale aveva manifestato ampiamente la disponibilità all'accordo con i due Comuni di Barcellona e Milazzo per predisporre le condizioni di sicurezza e consentire la riattivazione del by- pass realizzato dal Genio civile alla foce del torrente Mela, accanto all'area di cantiere realizzata per la ristrutturazione de Ponte che – secondo le ultime indicazioni riferite dall’ufficio regionale – dovrebbe essere ultimato entro il 5 settembre.