Rischio incendi boschivi a Messina, il sindaco Basile emette l'ordinanza

In continuità con le attività previste in accordo con le Regione siciliana e con il Corpo forestale per l’attivazione delle misure per la stagione antincendio anno 2024, il sindaco Federico Basile ha firmato oggi l'ordinanza n. 64, ritenendo di dovere adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità e interventi di prevenzione, nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

“Quest’anno la Regione Sicilia ha anticipato al 15 maggio la predisposizione delle ordinanze contenente le misure di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e d’interfaccia. Il Comune di Messina ha anticipato ulteriormente i tempi con il provvedimento odierno al fine di avviare una serie di interventi necessari a mitigare il rischio sul nostro territorio”, commenta l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

Considerato poi - si legge nell'ordinanza - che le condizioni climatiche in prossimità della stagione estiva favoriscono l’insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi si rende necessario richiamare la cittadinanza all’adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi.