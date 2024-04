Contro il Ponte sullo Stretto un'assemblea di prof a Messina: "No a scelte dall'alto"

Affollata assemblea a Messina dei docenti che si sono mobilitati contro il Ponte sullo Stretto e che hanno risposto a un appello social diventato virale. Un’assemblea, nell’auditorium «Mons. Fasola», che ha riunito docenti di scuola e università sia in servizio che in pensione per chiedere, tra l’altro, l'apertura al dibattito degli gli spazi della cultura e dell’istruzione .

«Ci sentiamo custodi di questo bene immateriale che è il territorio dell’area dello Stretto. Un bene di cui usufruiamo anche perchè per noi messinesi è il posto del cuore, tutti abbiamo suggestioni e sogni legati a quell'area che dobbiamo tutelare anche nei confronti delle giovani generazioni», ha detto Pina Gemellaro, una dei docenti che ha promosso l’appello. «Non abbiamo voluto - ha aggiunto - essere complici di questa scelta scellerata che ci è caduta dall’alto, la popolazione non è stata chiamata in causa per esprimere, magari con un referendum, la propria posizione mentre saremo noi per primi a pagare le conseguenze dei cantieri che attraverseranno la città da Contesse fino a Torre Faro e oltre. Questa è un’iniziativa corale, è nata con un messaggio condiviso con i colleghi e nello spazio di tre giorni abbiamo avuto oltre 750 adesioni, questo ha rafforzato l’idea che non dobbiamo stare zitti».