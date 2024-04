Torrenova, si avvicina l’Igp per il limone Costa Tramontana

Riparte l’ambizioso percorso per il riconoscimento dell’indicazione geografica protetta del limone “Costa tramontana”. Un tema che coinvolge centinaia di produttori della fascia tirrenica tra Milazzo e Tusa, al centro dell’incontro in aula consiliare a Torrenova tra numerosi addetti ai lavori, tecnici e rappresentanti istituzionali, con l’assessore all’agricoltura e vice presidente della Regione Luca Sammartino.

«L’Igp va fatto e per questo abbiamo chiesto aiuto al “Crea” (Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria) per la caratterizzazione necessaria per la richiesta da inviare al Ministero – ha detto Sammartino –. La sfida è dare voce all’identità del territorio e forza al prodotto anche in termini economici in una fase drammatica purtroppo per l’agricoltura siciliana, vista anche la crisi idrica. Rassicuriamo i produttori che faremo tutto in tempo breve ma la sfida non si ferma al riconoscimento ma continua nel far sì che i produttori si rimettano in cammino per tornare a credere nella vocazione del territorio».