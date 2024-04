Messina, posticipati al 3 maggio i lavori sull'acquedotto Fiumefreddo

Per esigenze tecniche sopravvenute, legate all’impossibilità di poter disporre entro il 19 aprile dei materiali necessari per eseguire i lavori secondo programma, il quinto step progettuale, finalizzato alla mitigazione delle vulnerabilità dell’Acquedotto Fiumefreddo, è stato posticipato al 3 maggio prossimo, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche

E’ quanto ha disposto la Direzione Lavori del progetto, in raccordo con la ditta COSPIN, e comunicato ad AMAM in una nota in cui si dà dettaglio dei motivi del differimento.

Le operazioni, che da programma erano state fissate per il prossimo venerdì 19 aprile, dunque, comporteranno anche lo slittamento della prevista interruzione idrica in Città.

Per questo, nell’approssimarsi della nuova data del 3 maggio, si darà ampia diffusione e comunicazione, come nei precedenti step, sia del programma di interventi tecnici previsti, sia del piano di supporto alla popolazione che verrà predisposto con il Comune di Messina per limitare al massimo i disagi dei cittadini.