Inquinamento ambientale e salute, a Messina un convegno organizzato dai medici

La FEDERSPeV Messina e L’AMMI con il patrocinio del’OMCEO e il contributo dell’AssoCEAMessinaAPS, hanno organizzato per martedì 16 aprile alle ore 16.30, nell’Auditorium dell’Ordine in via Bergamo 245, un Convegno provinciale con titolo Inquinamento ambientale e salute.

Argomento di grandissima attualità e tragicamente impattante sulla salute, che interessa tutti e vuole informare e sensibilizzare le istituzioni e la stampa per la presa di coscienza - dei politici in particolare - che dicono di volere provvedere, ma in realtà, come è accaduto nei tanti G20, rinviano.