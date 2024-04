Giornata per le malattie neuromuscolari: domani l’appuntamento promosso dall’AOU G. Martino di Messina

Si terrà sabato 13 Aprile, nell’aula magna del Palazzo dei Congressi dell’AOU G. Martino, la Settima Giornata per le Malattie Neuromuscolari (GMN). Un evento che si svolge in contemporanea in 19 città, centri di riferimento per lo studio delle malattie neuromuscolari: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Chieti, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma, Siena, Torino, Trento, Udine e Verona.

L’appuntamento di Messina – coordinato dal Prof. Antonio Toscano, Direttore Centro ERN-NMD di Messina per le Malattie Neuromuscolari dell’AOU G. Martino – rappresenta non solo un’occasione di confronto tra clinici per analizzare i progressi e le nuove terapie in materia di malattie neuromuscolari, ma soprattutto per richiamare l’attenzione sull’importanza che una diagnosi tempestiva comunque riveste per una adeguata presa in carico multidisciplinare, necessaria per favorire una migliore qualità di vita di questi pazienti.