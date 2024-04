Capre in regalo ad Alicudi: la richiesta di capi ha superato l'offerta

Le capre ad Alicudi fanno parte del paesaggio e della storia dell’isola eoliana dopo la loro introduzione da parte di alcuni allevatori. Ma gli animali che sono riusciti a fuggire e ad ambientarsi nella parte alta e meno popolata dell’isola negli anni sono diventati centinaia, mentre gli abitanti sono cento. Per i turisti che si inerpicano sui sentieri vulcanici l’incontro con questi erbivori provoca allegria e fa scattare gli obiettivi dei cellulari e delle fotocamere ma per i residenti il numero delle capre è troppo elevato: rovinano i muretti a secco, s'infilano nelle case, mangiano le piante.

Per questo l’amministrazione comunale di Lipari ha emanato un avviso per «l'alienazione gratuita delle capre». Ci sono 600 erbivori a disposizione degli allevatori che potevano inviare la richiesta per ottenerne fino a cinquanta. Il bando è scaduto il 10 aprile. Le domande arrivate dagli allevatori, ma non solo, in risposta all’avviso sono state 25 per un numero totale di 1900 capi. Molti di più di quelli disponibili. Il dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale oggi ha comunicato che affiderà a una ditta specializzata «la cattura e la costruzione di appositi recinti in aree già individuate dell’isola per contenere il bestiame che, dopo i controlli sanitari da parte del servizio veterinario dell’Asp, sarà donato agli allevatori che ne hanno fatto richiesta partecipando al bando pubblico».