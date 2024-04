Tragedia sul lavoro a Milazzo, operaio di 72 anni muore cadendo nella tromba delle scale

Ennesima tragedia sul lavoro. L'incidente mortale si è verificato a Milazzo, in via Giorgio Rizzo, esattamente all'interno di un edificio privato. Un uomo di 72 anni, impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione, è caduto da un ponteggio realizzato vicino alla tromba delle scale. La vittima S.P. era originario di Fondachelli Fantina. Pare che con lui al lavoro ci fosse anche il figlio, che ha subito dato l'allarme assieme ai residenti. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri che stanno svolgendo i primi accertamenti.