Rassegna stampa 10-04-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

I "veleni" nel giardino di casa Manca a Barcellona: indagato il nipote Ugo

PONTE SULLO STRETTO

Ponte sullo Stretto, per i “veri” espropri c’è ancora tempo: tutte le tappe di un lungo percorso

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Non è una cattedrale nel deserto”. Schlein: “Il progetto è una follia”

IN CITTA'

Al via la stagione croceristica: Messina “inondata” dai turisti

IN PROVINCIA

Morì per un’emorragia dopo il parto a Patti: condannata ginecologa per omicidio colposo

Santa Lucia del Mela, il beni del pasticcere Mazzagatti: sei condanne per interposizione fittizia

Pettineo, sessantaseienne in carcere per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

Nuovo pronto soccorso al “Fogliani” di Milazzo: c’è il via libera

Taormina, variante al doppio binario: l’Aula dice sì ma resta in attesa