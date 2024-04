Nuovo pronto soccorso al "Fogliani" di Milazzo: c'è il via libera

Ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani”, adesso non dovrebbero esserci più alibi per l’inizio dei lavori. Nella giornata di ieri infatti è arrivata la notizia ufficiale che il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo ha respinto il ricorso presentato dalle ditte Ecoedist s.r.l. e Hi Tech Impianti s.r.l., rispettivamente mandataria e mandante del costituendo raggruppamento di imprese posizionatosi al secondo posto della graduatoria della gara bandita dall’Asp di Messina e vinta dal Rti Salemi Francesco (capogruppo), Gieffe Costruzioni srl /(mandante), TG Impianti tecnologici srl (mandante). Praticamente i giudici amministrativi hanno confermato la sentenza del Tar di Catania respingendo tutte le ulteriori osservazioni avanzate dai legali della ditta giunta seconda nella gara bandita nel 2022.

Questo il fatto nuovo e pertanto, se tale pregiudiziale, come sottolineato dall’Asp e dal Comune, impediva gli interventi al “Fogliani”, riteniamo che oggi non vi possano essere più ostacoli ai lavori di ristrutturazione del pronto soccorso fissati in 180 giorni dall’azienda.