Caso Don Orione a Messina, nuova protesta dei lavoratori della cooperativa Faro 85. L'Asp: impegno per sottoscrivere al più presto la convenzione

Nuova protesta dei lavoratori della cooperativa Faro 85 che prestano servizio nel centro per disabili gravissimi Don Orione. Stamattina, dopo il sit-in organizzato dalla Cisl davanti alla sede dell’Asp di via La Farina, una delegazione di lavoratori, accompagnati dalla segretaria generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri e da tutto il Cda della cooperativa, è stata ricevuta dal manager dell’Asp, Giuseppe Cuccí. Quest’ultimo ha garantito il suo impegno per una tempestiva risoluzione della vertenza, assicurando che già nella sua visita di oggi a Palermo avrebbe portato in assessorato regionale alla salute le istanze dei lavoratori e dei disabili gravi ospitati nella struttura del Don Orione. L'impegno è quello di sottoscrivere la convenzione nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, fino a che non ci sarà la certezza della firma, i lavoratori resteranno in presidio permanente davanti alla sede Asp di via La Farina.