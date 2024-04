Al via la stagione croceristica: Messina “inondata” dai turisti

Dal porto verso il centro, folle di turisti di ogni nazionalità, si diramano tra strade e vicoli cittadini. È cominciata ufficialmente la nuova stagione croceristica, con l’arrivo della “Msc World Europa”, che accoglie a bordo 6.400 passeggeri. Per Messina è l’inizio di una stagione entusiasmante e promettente. Msc Crociere, infatti, registrerà quest’anno importanti risultati nello Stretto, che si conferma uno degli scali di riferimento della compagnia nell’Isola e in tutto il Mediterraneo.

Nel corso del 2024, Msc Crociere prevede 31 scali pianificati, contando sulla presenza di ben 4 delle 22 navi totali della propria flotta. A “Msc World Europa” saranno infatti affiancate anche “Msc Armonia”, “Msc Lirica” e “Msc Opera”.

Messina continua così ad essere una meta strategica per la compagnia, così come lo è la Sicilia, con una movimentazione complessiva prevista di 600.000 passeggeri, grazie ai 107 scali previsti nel nostro porto e in quello di Palermo. Un dato che testimonia il costante impegno di Msc Crociere nel contribuire allo sviluppo economico e turistico dell’isola.«È con grande soddisfazione che annunciamo l’inizio della stagione crocieristica a Messina con l'arrivo, nella sola giornata di oggi, di ben 6.400 crocieristi a bordo di uno dei fiori all’occhiello della nostra flotta: Msc World Europa – ha dichiarato Leonardo Massa, vice presidente Southern Europe del gruppo Msc -. Una nave rivoluzionaria che non solo rappresenta un passo avanti in termini di tecnologia e sostenibilità ambientale, ma incarna anche il nostro impegno verso un futuro più verde per l'industria delle crociere».