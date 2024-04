Sicurezza sul lavoro, anche la Cisl Messina all’assemblea nazionale a Roma: "Un patto di responsabilità per fermare la scia di sangue"

Rafforzare le normative con la concertazione, garantire la partecipazione. La Cisl, dopo aver dato vita ad una mobilitazione in tutto il Paese con centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro e iniziative sui territori per una svolta sulle tutele e la prevenzione nelle comunità produttive, riunirà sabato a Roma, al PalaTiziano, tutti i dirigenti e delegati in una assemblea per la “salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“Un patto di responsabilità per fermare la scia di sangue” è lo slogan del sindacato che attraverso il confronto con il Governo ha già ottenuto il via alla patente a crediti per i cantieri mobili o temporanei sia per i lavori privati che pubblici oltre che nuove assunzioni per 766 nuovi ispettori a completamento della prima tranche di un reclutamento di 1.600 unità che si aggiungono ai 2.300 in attività e lo sblocco delle assunzioni per nuovi ispettori Inps e Inail.