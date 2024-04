Barcellona, operazione antidroga Drug Express: 3 annullamenti parziali con il rinvio degli atti ad altra Sezione

I giudici della terza Sezione della Corte di Cassazione, nei confronti dei 7 imputati “superstiti” coinvolti nel procedimento scaturito dall'operazione antidroga “Drug Express”, coordinata dai magistrati della Dda di Messina ed eseguita nel luglio 2021 nel quadrilatero compreso tra Barcellona, Milazzo, Torregrotta e Messina, hanno deciso per tre di loro l'annullamento parziale con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina. Al contempo hanno rigettato i ricorsi presentati dai difensori di altri 4 imputati per i quali la pena è divenuta definitiva.

Già nel processo di Appello, con sentenza del 3 aprile 2023, i giudici d'Appello avevano sensibilmente rideterminato le pene che erano state applicate in primo grado per tutti i dieci imputati. Infatti furono decise assoluzioni parziali nel merito, con la riqualificazione di reati fine, oltre alla riqualificazione del reato di associazione finalizzata allo spaccio, in singoli episodi di “piccolo spaccio”, con l'esclusione delle aggravanti, in alcuni casi anche perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Cadute pure le contestazioni per coloro che erano considerati capi promotori e riqualificati i reati fine in fatti di lieve entità. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata è stato deciso nei confronti di Leonardo La Cava, Giuseppe Maiorana e Roberto Geraci, limitatamente ad un solo episodio di spaccio indicato al capo 53 dell'atto di accusa, per nuovo giudizio che dovrà essere assegnato ad altra Sezione della Corte di Appello di Messina. Rigettati nel resto i ricorsi di due dei tre imputati per i quali è stato deciso l'annullamento per un solo capo di accusa, ovvero di Leonardo La Cava e Giuseppe Maiorana.