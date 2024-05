Il maestro Lelio Bonaccorso e l'allievo Fabio Franchi: il famoso fumettista e il giovane inchiostratore hanno un sogno in comune

Una punta di diamante di questo Centro è Lelio Bonaccorso , affermato illustratore che in questi ultimi mesi ha lavorato su Spiderman, uno dei più iconici personaggi del panorama del fumetto mondiale, attraverso un’ importantissima collaborazione con la Disney/Marvel per lo Spider-Man Magazine, già uscito nel Regno Unito. Al suo fianco come inchiostratore, in questa impresa così come nel lavoro degli ultimi dici anni, c’è Fabio Franchi che ha già pubblicato con case editrici nazionali e internazionali come Feltrinelli, Glénat, Tunué e Steinkis. Se l’illustratore, il disegnatore crea il disegno dei personaggi dal foglio bianco, l’inchiostratore ripassa il disegno, lo ripulisce, lo rimarca per poi passare il tutto al colorista. Sebbene ci siano disegnatori che si occupano anche della parte dell’inchiostratore, è sempre più diffuso il ritmo industriale della divisione dei ruoli anche in funzione del risparmio di tempo.

L’Officina è frequentata da molti giovani che vogliono imparare tecniche, idee, incontrando personalmente loro punti di riferimento artistici. In un anno di attività ha promosso più di 20 eventi “indoor”, oltre alle iniziative e laboratori presso le scuole e in città, con il messaggio che il fumetto può creare reddito. Un segnale positivo in controtendenza con l’emorragia e la fuga di giovani talenti da Messina.

«Nel marzo 2023 – afferma Lelio Bonaccorso – sono stato contattato dalla Disney, proprietaria di Marvel, per questo progetto in itinere che è Spiderman Magazine, diretto soprattutto ad un pubblico giovane, con storie prodotte con artisti e poi vendute a varie case editrici del mondo. Appena avuto l’incarico, per la mia filosofia di concepire del fumetto come strumento per chi opera con me e nel territorio, ho chiesto di potere avere accanto il mio inchiostratore Fabio Franchi che ha un alto profilo tecnico e la mia fiducia. Lui ha fatto un test, superato più che bene, e ha lavorato su Spiderman e anche per altre testate. Siamo un team per Disney, con altri due siciliani, che ha ricevuto buone recensioni sia dall’azienda che dagli utenti . Abbiamo già fatto quattro numeri del magazine e siamo a lavoro per il quinto».

E Fabio Franchi racconta la sua storia: «Ero uno studente di Chimica, fino al 2008, quando ho conosciuto Lelio in una conferenza alla Provincia mentre raccontava la sua storia. Ero solo un lettore di fumetti, un collezionista, ma dopo quella testimonianza la mia vita ha cambiato direzione. Ho iniziato a seguire Lelio , ho frequentato la scuola del fumetto di Palermo e infine ho cominciato a lavorare nell’ombra a fare gavetta prima come illustratore e poi come inchiostratore. Un incontro ha cambiato il corso della mia vita così come spero accada attraverso gli incontri con i giovanissimi nelle scuole o in Officina. Vivere a Messina e lavorare per la Francia o l’America si può, è una grande opportunità. È giusto far esperienze professionali e umane fuori e poi ritornare, è giusto sognare».