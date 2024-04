Ponte sullo Stretto di Messina, il sindaco Basile chiede lumi anche a Rfi

Una giornata che si snoderà su due fronti, a Palermo e a Messina. Da un lato, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani che farà il punto, insieme con il presidente di Rfi Dario Lo Bosco e con l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, sugli investimenti infrastrutturali in corso d’opera in Sicilia, sullo stato di avanzamento dei cantieri, sulla formazione del personale che verrà impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario e, in prospettiva, del Ponte sullo Stretto.

Dall’altro lato, a Messina, si apre oggi lo “Sportello”, al Palacultura, a cura della società “Stretto”, aperto a tutti i cittadini che chiederanno informazioni sulle procedure espropriative. È l’avvio di quella che è stata definita la fase intermedia: per sessanta giorni, a partire da oggi, i soggetti che sono titolari di fabbricati o terreni o attività produttive ricadenti nelle particelle d’esproprio, potranno rivolgersi per l’assistenza con personale tecnico, previo appuntamento telefonico (ai numeri 06.85826210; 06.85826230; 06.85826270), allo “Sportello”, ricavato al piano terra del PalAntonello, che rimarrà aperto lunedì dalle 15 alle 17; martedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, ad esclusione dei giorni festivi.

Come è stato annunciato, oggi pomeriggio, davanti al Palazzo della Cultura, ci saranno anche gli esponenti dei Comitati “No Ponte”, i quali hanno annunciato la propria presenza «per fornire informazioni a supporto di chi non vuole la costruzione dell'opera».

Da parte sua, l’Amministrazione comunale, che ha concesso i locali della “sala Rappazzo” alla “Stretto di Messina”, guarda soprattutto all’appuntamento del prossimo 16 aprile, quella Conferenza dei servizi preparatoria agli atti successivi, lungo quel percorso che culminerà con la seduta del Comitato interministeriale.