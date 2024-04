S. Teresa di Riva, l’Ast taglia le corse senza preavviso: mercoledì la protesta di 10 comuni

Corse tagliate, bus soppressi dalla sera alla mattina, pendolari lasciati a piedi.

Da ormai un anno la situazione del trasporto pubblico locale nel comprensorio ionico è disastrosa, soprattutto nei collegamenti con i centri collinari e montani, a causa dei disservizi dell’Azienda Siciliana Trasporti.

I sindaci hanno fatto sentire più volte la loro voce protestando con i vertici aziendali e con la Regione, ma la situazione non è cambiata e adesso dieci Comuni hanno deciso di scendere in piazza a protestare.

Mercoledì 10 aprile, dalle 9, si terrà un sit-in di protesta in piazza Antonio Stracuzzi (piazzale mercato) a S. Teresa di Riva contro l’isolamento dei piccoli borghi delle valle d’Agrò, del Savoca e del Nisi, organizzata dai sindaci Davide Paratore (Antillo), Marco Saetti (Casalvecchio Siculo), Giovanni De Luca (Fiumedinisi), Bruno Miliadò (Forza d’Agrò), Matteo Francilia (Furci Siculo), Filippo Ricciardi (Limina), Concetto Orlando (Roccafiorita), Domenico Aliberti (S. Alessio Siculo), Danilo Lo Giudice (S. Teresa di Riva) e Massimo Stracuzzi (Savoca).