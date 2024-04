Messina, la Metromare con i soldi del Ponte sullo Stretto: 5 approdi tra Torre Faro e Tremestieri

E se fosse il cantiere del Ponte a realizzare la Metropolitana del mare? È più di una semplice ipotesi quella emersa in queste settimane di primi contatti fra Palazzo Zanca e la Stretto di Messina.

La realizzazione di una linea di collegamento fra Torre Faro e Tremestieri che non sia passi né dall’autostrada né dalla viabilità interna potrebbe essere una di quelle opere complementari e ad un tempo compensative legate al progetto del collegamento stabile sullo Stretto. Complementare perché utile per tutta la fase di cantierizzazione, compensative perché resterebbe in “dotazione” alla città anche dopo la fine dei lunghi lavori.

La proposta, fatta direttamente all’amministratore delegato della Stretto Pietro Ciucci, è partita dal sindaco Basile e dall’assessore alla mobilità Mondello, trovando interesse e disponibilità che ora si devono tradurre in atti concreti. L’utilità di chi dovesse costruire il Ponte nell’avere cinque “stazioni marittime” è legato alla logistica e alla possibilità di spostare merci e persone, compresi i lavoratori, su un mezzo che non avrà problemi di traffico o ritardi sulla tabella di marcia come potrebbe essere qualunque altro si muova su gomma.

« E per Messina, la metromare – dice il vicesindaco Salvatore Mondello – rappresenterebbe un’opera di mitigazione del traffico che il cantiere potrebbe portare in città». Un discorso aperto anche con il coordinatore del tavolo tecnico per la mobilità sullo Stretto, Nunzio Martello che ha un canale privilegiato per la comunicazione con il Ministero dei trasporti che, comunque, dovrà essere chiamato in causa per autorizzazioni e gestione del servizio.

Gli approdi sarebbero usati in maniera promiscua dalla mobilità civile e da quella di cantiere creando un’alternativa credibile, anche se non troppo capillare con quelle 5 sole stazioni, agli altri, pochi, assi longitudinali.

Anche il tale ottica del coinvolgimento della Stretto di Messina nella realizzazione dell’infrastruttura, è arrivata nell’ultima seduta della Giunta l’approvazione del progetto realizzato dalla Dinamica srl di Messina e che è stato presentato in consiglio comunale lo scorso fine gennaio. Si è chiuso quindi il percorso di progettazione arrivato ad una approfondita fattibilità tecnico economica che potrebbe, con il nuovo codice degli appalti, direttamente all’avvio della gara d’appalto. Ma se invece l’opera dovesse essere realizzata nell’ambito della progettualità del Ponte, in quanto parte integrante della logistica di cantiere, a quel punto non servirebbe nemmeno una procedura pubblica con un evidente risparmio di tempi.

«Ne abbiamo già parlato con la Stretto di Messina – ribadisce l’assessore Mondello – trovando una apertura assoluta. Dopo l’approvazione della progettazione anche in Giunta, possiamo passare ad una fase più concreta. E ne parleremo anche al tavolo della nostra commissione permanente».

Il riferimento è alle riunioni programmate nelle prossime due settimane con i portatori di interesse e i professionisti cittadini su due argomenti caldi come le procedure di esproprio e la pianificazione e la programmazione. La prima in calendario mercoledì o giovedì prossimo, la seconda nella settima successiva. In entrambi i casi saranno presenti i tecnici della Stretto di Messina che potranno ascoltare la proposta di realizzazione della metromare e magari dare una prima valutazione.

Sia nel caso di realizzazione (opera da oltre 18 milioni di euro, 12 dei quali per i lavori) da parte della governance tecnica del Ponte, sia se fosse Palazzo Zanca a doversene fare carico, resterebbe il tema della gestione del servizio per la mobilità civile. Una delle ipotesi sul tavolo sarebbe quello del coinvolgimento dell’Atm che, così, avrebbe modo di allargare il ventaglio della propria offerta in un campo assolutamente inedito.