Messina, una 63enne in stato confusionale denuncia una falsa aggressione dal marito. La polizia la salva dal suicidio

Nella mattinata di mercoledì scorso a Messina, la polizia, coordinata dal dirigente delle volanti Mario Venuto, è intervenuta in un appartamento di Minissale in seguito alla segnalazione di una presunta aggressione a una donna da parte del marito.

Sul posto, la polizia ha trovato una 63enne in stato confusionale, che non voleva aprire la porta. Avvertendo la presenza di gas nell'ambiente, gli agenti, dopo aver convinto la 63enne a farli entrare in casa, hanno soccorso la donna che stava per perdere i sensi.

Dalle indagini è emerso che la signora, che soffre di problemi psichiatrici, aveva simulato la lite con il marito, ma in realtà aveva deciso di togliersi la vita. In passato, aveva già tentato il suicidio. Grazie all'intervento tempestivo della polizia, si è evitata una possibile tragedia.