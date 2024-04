Ponte sullo Stretto ed espropri, le dieci tavole dei cantieri: ecco cosa succederà e dove

Nell’immaginario comune – e nonostante fiumi d’inchiostro su un progetto che, nella sua ossatura, è questo da vent’anni – quella degli espropri legati al Ponte sullo Stretto era una faccenda che riguardava perlopiù gli abitanti di Torre Faro e Ganzirri, Granatari al massimo. Non è così e con la pubblicazione dell’elenco di oltre 1.500 pagine delle ditte oggetto di esproprio (per “ditte” si intende tutti i soggetti, privati e pubblici, interessati) ci si è resi conto come l’opera Ponte riguardi sì Torre Faro, ma anche Sperone, anche Pace, anche l’Annunziata, anche viale Italia, anche Contesse dove, ad esempio, è prevista l’area di cantiere più grande dopo quella principale di Torre Faro. Oltre all’elenco degli espropriandi, la Stretto di Messina ha pubblicato anche le dieci tavole che trasferiscono su mappa le stesse particelle d’esproprio, rendendo meglio anche geograficamente l’idea di cosa accadrà e dove. Le ripercorriamo una dopo l’altra. Da via Circuito al torrente San Filippo.

Tavole 1 e 2 È qui che approda il Ponte, qui sorgerà la torre del versante Sicilia, alta 399 metri. Solo qui sono previsti gli espropri che, nelle mappe, sono indicati col colore rosa, legati, cioè, alla sede del ponte. A questi si aggiungono quelli per per ferrovie e strade, in mezzo ai due laghi di Ganzirri. Tra i complessi abitativi più interessati c’è il Residence dei Margi, tra i luoghi più conosciuti la trattoria Gitano’s. Un'area sarà occupata per piste e cantieri, tra la via Margi e il Canale degli Inglesi. Altre aree, prossime al Ponte, saranno espropriate per successivi interventi di riqualificazione ambientale. Diverse sono le cosiddette zone di asservimento (indicate, in ogni tavola, col colore viola), e cioè quelle aree che non saranno espropriate, ma utilizzate a “servizio” dei cantieri. Più a monte, viene “risparmiato” il cimitero di Granatari, circondato però da aree espropriate per cantieri ferroviari. Un’ampia zona di asservimento è prevista anche a Mortelle e lungo il primo tratto Panoramica. Interessata anche un’area a monte della via dei Due Mari, a Mortelle. La “Tavola 2” descrive ciò che è previsto nell’area immediatamente confinante, quella a monte della Panoramica che va verso sud (zona Forte Spuria) e nel quale sono previsti espropri di terreni per cantieri ferroviario e stradali. Si arriva, sostanzialmente, alla barriera di esazione, punto terminale del viadotto Pantano e inizio del collegamento autostradale.