Terreni agricoli e abitazioni: come si calcolano gli indennizzi. “Invece del Ponte” all’attacco

Già nel 2011 la Stretto di Messina, Eurolink, i Comuni di Messina e Villa San Giovanni e le associazioni di categoria (Coldiretti, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari e Associazione Sindacale Piccola Proprietà Immobiliare) avevano sottoscritto un accordo specifico sulle procedure da adottare per determinare le indennità di espropriazione legate al Ponte ed evitare, soprattutto, i contenziosi. L'accordo è stato aggiornato e verrà siglato nuovamente dagli stessi soggetti. Ripercorrerne i passaggi principali, oggi, diventa estremamente attuale. Aree agricole Per i terreni agricoli l'indennità viene determinata «in relazione al valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo al momento della redazione dello stato di consistenza ed alla superficie occupata». Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo professionale «spetta un’indennità aggiuntiva in misura pari al valore agricolo medio delle colture effettivamente praticate sul fondo». Inoltre «sarà aggiunto all’indennità, senza alcuna maggiorazione, il valore dei manufatti legalmente realizzati sulle aree espropriate» e un indennizzo spetterà anche al «fittavolo, mezzadro o compartecipante, che per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità».

Abitazioni Si tratta di uno dei casi più diffusi. Per i fabbricati «destinati a residenza – si legge - sarà corrisposta un'indennità pari al valore venale dell'immobile; sarà a carico del soggetto espropriante l'onere per la cessione dell'immobile interessato dall’espropriazione». L'obiettivo sarà «favorire un proficuo rapporto di collaborazione tra l'espropriante e l'espropriando» o comunque «con il legittimo detentore dell’immobile, ispirato a criteri di equità e trasparenza», per «favorire la tempestiva liberazione degli immobili in relazione all’esigenza realizzativa dell’Opera». Da qui, in aggiunta al valore di mercato, «la corresponsione, a favore del proprietario o dell'affittuario, che comprovi il titolo con un contratto di affitto regolarmente registrato da almeno un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avvenuta approvazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, di un contributo mediamente pari a 20.000 euro». Ma «gli aventi diritto dovranno comunque dimostrare la residenza nell’immobile da almeno 12 mesi dalla suddetta data, in caso contrario tale contributo sarà ridotto a 5.000 euro». Nel caso in cui si tratti di fabbricati rurali ad uso abitativo occupati dal proprietario o dal coltivatore, oppure ancora di manufatti legati all'attività agricola (stalle, fienili, magazzini, capannoni, etc.), «in alternativa al valore venale, sarà garantita un'indennità di cessione che consenta la ricostruzione di un immobile, anche con caratteristiche funzionali simili, purché sia destinato ad eguale finalità e potenzialità».