Taormina si "allaccia" al Fiumefreddo e prende l’acqua diretta a Messina

Il filo rosso che lega Taormina a Messina si allunga. La collaborazione politica, gestionale e amministrativa tra le due città è ormai consolidata su vari settori e adesso lo sarà anche in quello idrico.

La giunta presieduta per l’occasione dall’assessore ai Lavori pubblici Antonio Lo Monaco, vista l’assenza del sindaco Cateno De Luca e del vice Giuseppe Sterrantino, ha infatti approvato una delibera di indirizzo proposta dallo stesso Lo Monaco per la realizzazione di lavori urgenti di allaccio alla condotta dell’acquedotto Fiumefreddo, finalizzati a superare la crisi idrica nel periodo estivo di maggiore affluenza turistica.

Un atto, dunque, che prevede l’utilizzo della tubazione Amam che serve la città di Messina partendo dalla provincia catanese. Da tempo il Comune ha avviato un’interlocuzione formale per arrivare ad una soluzione tecnica che permetta una dotazione idrica suppletiva per il sistema acquedottistico taorminese, attraverso la sottoscrizione di una convenzione con “Siciliacque” ed “Amam” che si formalizzerà a breve attraverso la firma di un opportuno accordo.

L’iniziativa permetterà di ampliare la disponibilità dell’acquedotto comunale con una portata consistente, tendente a supplire i deficit ormai cronici dovuti all’incremento della richiesta: negli ultimi anni, infatti, intere zone di Taormina sono rimaste senza acqua anche in piena estate per i consumi elevati e l’insufficienza delle riserve.