Rassegna stampa 03-04-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto, il prof. Saitta: «Quello degli espropriati è un dramma sociale»

Prendere piede pag. 19 Contenuti protocollo espropri (Seby)

IN CITTA'

Lavori contro le perdite alla condotta idrica di Messina: per 11 posti all'Amam 450 domande

Messina, la bancarotta dell’Ascom Finance: il pm chiede la condanna di Roberto Corona

L'annullamento della confisca a Bonaffini a Messina: "Motivazione del tutto carente"

IN PROVINCIA

La fiammata di ritorno, la paura, i soccorsi: così il 14enne di Milazzo si è ustionato il 30% del corpo

Paura salmonella a Milazzo: dopo il caso "Majorana" niente gita in Puglia per gli studenti della "Garibaldi"

Eolie, così l’erosione sta divorando due “perle” a Panarea e Vulcano: sos per le spiagge di “Zimmari” e “Sabbie Nere”

Buoni pasto negati al Comune di Barcellona: c’è il rischio di un contenzioso

Taormina si “allaccia” al Fiumefreddo e prende l’acqua diretta a Messina

Nebrodi, servizi specialistici negli ospedali: un solo partecipante alla gara