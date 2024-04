Nebrodi, servizi specialistici negli ospedali: un solo partecipante alla gara

Fase decisiva per l’affidamento di importanti servizi sanitari sul territorio dei Nebrodi. Da una parte le attività specialistiche negli ospedali di Sant’Agata Militello e Mistretta, che l’Asp esternalizzerà per supplire alle storiche criticità di organico, dall’altra la prosecuzione della neuroriabilitazione intensiva al “Santissimo Salvatore” di Mistretta.

L’avviso pubblico per gli ospedali

Scaduti i 30 giorni dell’avviso pubblico per le attività specialistiche nei presìdi di Sant’Agata Militello e Mistretta, l’unica manifestazione d’interesse è stata presentata dalla Fondazione “Giglio” di Cefalù, che già opera dal 2021 al nosocomio mistrettese, con la convenzione più volte prorogata, mentre l’addendum per Sant’Agata durò appena un mese lo scorso anni. «Stiamo definendo la nomina della commissione che dovrà valutare la proposta presentata da parte della “Giglio” – commenta il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì – quindi entro il 30 aprile contiamo di concludere le procedure». In caso di esito positivo della valutazione di congruità qualitativa e quantitativa dell’offerta, sarà dunque predisposta la convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2024, regolamentata da apposito disciplinare.

L’affidamento di attività chirurgiche ed ambulatoriali riguarderà 7 branche specialistiche. Ospedale Sant’Agata Militello - Ortopedia e Traumatologia: 22 posti letto ordinari, copertura anche dell’emergenza urgenza sette giorni h24, ambulatorio cinque giorni a settimana; Ostetricia e Ginecologia: ambulatorio dal lunedì al venerdì a garanzia del “percorso nascita”; Cardiologia: esami di elettrofisiologia (tilt test, controllo pacemaker, controllo holter, visita generica, etc) cinque giorni a settimana; Anestesia: integrazione dei 4 anestesisti presenti per garantire turnistica di guardia anestesiologica attiva. Ospedale “Santissimo Salvatore” di Mistretta – Urologia: otto posti letto in week surgery, servizio h24 per cinque giorni ed anche in emergenza urgenza ed ambulatorio; Chirurgia generale: procedure di piccola chirurgia ambulatoriale senza ricovero, due giorni a settimana in day service, ambulatorio tre giorni; Oculistica: trattamenti di cataratta in day service tre volte a settimana ed ambulatorio dal lunedì al venerdì. L’accesso alle prestazioni avverrà tramite richiesta del medico curante o da Pronto soccorso, con priorità di abbattimento delle liste d’attesa dell’Asp di Messina.