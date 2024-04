Lavori contro le perdite alla condotta idrica di Messina: per 11 posti all'Amam 450 domande

Lavori e assunzioni. Quelli pronti a partire e quelli rinviati. Ma anche quelle che l’Amam attende da mesi per poter dare un’accelerazione ad un’attività che sta crescendo di volume ma senza, finora, un incremento concreto della forza lavoro.

Sono quelli del Pnrr per la riduzione delle perdite nella rete terziaria cittadina. Una delle principali attività concrete per poter far arrivare per più tempo l’acqua nelle case dei messinesi. Un passo verso la disponibilità permanente che appare un miraggio per una città che ha più serbatoi che antenne televisive.

La caccia ai “buchi” della rete più vicina ai singoli condomini, alle varie utenze, è di fatto partita ieri con le prime verifiche sul terreno. Giovedì scorso la Sicil Tecno Plus di Belpasso ha ricevuto l’area di cantiere dall’Amam e nei successivi 15 giorno deve avviare i lavori veri e propri. E così, come moderni rabdomanti, i tecnici stanno battendo la via Napoli, fra viale Europa e Villa Dante, con i georadar per mappare i sottoservizi e poter, successivamente, “aprire” l’asfalto o i marciapiedi senza dover fare i conti con interferenze o peggio fastidiosi danneggiamenti. E così proprio da via Napoli inizierà la sostituzione della tubazione terziaria, quella che dalla rete principale porta l’acqua ai contatori generali di ogni abitazione o condominio. I tempi? realisticamente gli operai dovrebbero comparire in una settimana, ma in ogni caso le utenze interessate dai micro cantieri saranno avvisate in maniera capillare. Questo perché potrebbe esserci un breve distacco dell’acqua, perlo più nel pomeriggio, per poter effettuare l’ultimo allaccio. La presenza dei serbatoi, assicurano dall’Amam, dovrebbe annullare gli effetti della momentanea sospensione. Il progetto complessivamente vale 16 milioni di euro e prevede interventi fra il rione Taormina e l’Annunziata, compresa la Circonvallazione. Con la sostituzione di 150 km di rete potrebbe essere recuperato il 15% delle perdite che oggi superano il 50% dell’acqua che arriva in città. Tempi di esecuzione: 21 mesi.

Sono state circa 450 le domande arrivate all’Amam per i cinque profili per i quali è stata attivata la procedura di assunzione.