Messina, esce dal bar e si accascia per terra: 74enne muore in strada a Tremestieri

Ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo, subito dopo essere uscito da un bar in via Consolare Valeria, a Tremestieri, nella zona sud di Messina. L'uomo, A. D. di 74 anni, è morto sul colpo. Sul posto il personale sanitario e la polizia di Stato.

IN AGGIORNAMENTO