Buoni pasto negati al Comune di Barcellona: c’è il rischio di un contenzioso

La mancata erogazione dei buoni pasto ai dipendenti pubblici del Comune di Barcellona, con effetto retroattivo dal dicembre 2023, diventa un caso politico per il quale si dibatterà nella prossima seduta del consiglio comunale dedicata al question time. L’iniziativa è della consigliera comunale del movimento “Sud chiama Nord per le Autonomie” Melangela Scolaro, la quale si è fatta promotrice di una interrogazione rivolta al sindaco Pinuccio Calabrò, sottolineando il «silenzio dell’amministrazione sulla questione che riguarda una parte del salario accessorio e più in generale sulla contrattazione decentrata che ancora è ferma e che nell’ultima e prima seduta ha causato il dissenso della delegazione sindacale Uil Funzione pubblica, che ha abbandonato in segno di protesta il tavolo della trattativa appena instaurato dopo anni di ritardi».

La consigliera comunale Melangela Scolaro, che è anche avvocata, sostiene, persistendo l’inerzia del Comune, l’insorgere di un rischio di contenzioso che aggraverebbe ulteriormente le disastrate casse comunali, a fronte di una spesa esigua che non supera per tutti i dipendenti comunali i 40 mila euro. La stessa giurisprudenza in materia di diritto del lavoro del Tribunale Messina, conferma che il Comune non può considerare i buoni pasto che fanno parte della stessa retribuzione del personale comunale come semplici spese voluttuarie.

Nell’atto ispettivo al quale dovrà rispondere l’amministrazione comunale nella prossima seduta del question time, viene sottolineato che «ai dipendenti comunali non vengono erogati i buoni pasto dal mese di dicembre 2022 e che il servizio sostitutivo mensa personale è stato istituito con delibera di Giunta del 25 novembre 1998, ancora vigente, tanto che tale deliberazione non è mai stata di fatto revocata o sostituita da altro diverso provvedimento».