Taormina chiama, Messina risponde. E gli appalti di Asm li gestisce... Atm

Che ci sia un filo rosso che lega Messina a Taormina è un dato di fatto acclarato, quasi banale. Un filo rosso che è evidentemente politico, nel nome e nel segno di Cateno De Luca, ma che è anche squisitamente amministrativo e gestionale, visto che De Luca ha voluto a Taormina molti degli uomini già scelti quando era sindaco a Messina – come esperti, consulenti o vertici delle aziende “satelliti” del Comune –, ricalcando anche molte delle strategie attuate a Messina. Basti pensare che, con uno degli atti più recentemente approvati dalla Giunta taorminese, è stato dato il là alla creazione di una Taormina Patrimonio Spa e di una Taormina Social City, generando un facilissimo e immediato effetto déjà vu.

E, così come avvenuto a Messina, è su trasporto pubblico e gestione dei rifiuti che De Luca ha concentrato la propria azione. Ed è qui che quel filo rosso si rafforza, trovando in Pippo Campagna, uno dei fedelissimi storici di De Luca, una figura chiave. Presidente di Atm Spa a Messina, è presidente anche di Asm a Taormina, le due aziende, cioè, che si occupano di autobus, parcheggi e tutto ciò che riguarda il trasporto pubblico nelle due città. Due aziende che adesso camminano a braccetto grazie ad una convenzione firmata il 31 gennaio scorso dai due direttori generali, Claudio Iozzi (Atm) e Giuseppe Bartorilla (Asm).