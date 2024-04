Piste ciclabili, a Messina arriva la fase due: verso i lavori in centro e sui Laghi

A questo punto i lavori non tarderanno a partire, anche perché le scadenze incombono. Parliamo delle nuove piste ciclabili cittadine, quelle che aggiungeranno altre porzioni all’attuale sistema “spezzato” avvicinando il momento in cui da Villa Dante si potrà arrivare fino a Torre Faro pedalando.

Sono tre quelle per le quali sono in corso le fasi di aggiudicazione e verifica amministrativa e, come sempre accade quando scende in campo la riduzione degli spazi destinati alle auto, o ai parcheggi, anche quando le strade sono tanto larghe da non dare grossi grattacapi, le polemiche sono dietro ogni angolo.

I tre tracciati già disegnati sono quelli che porteranno la pista del centro città da piazza Cairoli alla stazione e poi alla passeggiata a mare (con una deviazione verso l’Università), e poi due che si intersecano nella zona fra il Lago grande e Torre Faro con due circuiti, uno attorno al Pantano e l’altro nella zona di Capo Peloro. E proprio quest’ultimo è quello più prossimo all’avvio dei lavori, visto che tutte le verifiche e i nulla osta, compreso quello dell’assessorato territorio e ambiente della Regione, sono arrivati.