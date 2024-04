Parcheggi a Patti Marina, presto disponibili altri 150 posti

I vertici di Palazzo dell'Aquila concedono l'autorizzazione temporanea ad un’attività di camperaggio e ottengono in cambio l’utilizzo, in comodato gratuito, di un’area di sosta da oltre 150 posti auto. Anche quest’anno l’accordo raggiunto con la società “Casa del Sole” consentirà così al Comune di decongestionare ulteriormente la frazione balneare di Patti Marina, mettendo a disposizione degli utenti un nuovo parcheggio pubblico non custodito di circa 2.500 metri quadrati.

Nella richiesta inoltrata dalla società “Casa del Sole” per l'esercizio ad uso camping di un terreno adiacente alla Villa Pisani, sede della biblioteca comunale, si fa esplicito riferimento alla cessione volontaria di una porzione di lotto per consentire al Comune di ampliare le zone destinate a parcheggio. Un “do ut des” particolarmente vantaggioso per l'ente di Palazzo dell'Aquila, considerato che la gestione dell’area di sosta sarà a carico della società privata, che provvederà inoltre alla pulizia e al decoro degli spazi concessi in comodato gratuito. Di contro la società potrà adibire parte dell’area di sua proprietà a zona di sosta temporanea per caravan e camper sino al 24 settembre.