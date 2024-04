Incidente autonomo sulla Messina-Palermo, c'è un ferito

Incidente in A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, all'altezza del viadotto Saja-Archi. Per cause che la polstrada sta accertando, una Fiat idea è andata a sbattere e la persona che si trovava alla guida è stata soccorsa per ferite non gravissime fortunatamente. Si tratta quindi di un incidente autonomo che ha causato qualche rallentamento in direzione Palermo all'altezza del Km. 36,300. Il traffico sta via via tornano normale ma il Cas raccomanda di transitare con prudenza in questo punto