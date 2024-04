Droga nascosta nella cappa della cucina e spaccio in città: raffica di controlli pasquali a Messina

Nell’ambito dell’attività antidroga, attuata anche con il supporto dei cani dell’Unità Cinofila dei Carabinieri di Nicolosi (CT), un 34enne e un 26enne entrambi messinesi, noti alle Forze dell’Ordine per reati specifici, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito delle perquisizioni, effettuate presso le abitazioni dei due indagati, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di hashish, occultati in un mobile nell’abitazione del 34enne e oltre 50 grammi di marijuana, abilmente nascoste nella cappa della cucina, nell’appartamento del 26enne. In entrambe le abitazioni sono stati altresì trovati e sequestrati anche materiali verosimilmente utilizzati per il confezionamento della droga. Inoltre, un 23enne è stato denunciato per il medesimo reato poiché, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di quasi 40 grammi di marijuana. Nel contesto del servizio, infine, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di complessivi 5 grammi di marijuana, detenuti per uso personale.

Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.