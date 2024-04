Pasquetta a Messina, rientro rallentato in città: immancabili code in autostrada

Come era prevedibile, non si stanno facendo attendere le code in autostrada al rientro in città dopo una giornata trascorsa fuori in occasione della Pasquetta. Oltre a quelle che si sono registrate tra mezzogiorno e le 13.30 in senso opposto, file più consistenti si stanno formando nei punti nevralgici della viabilità autostradale. Soprattutto sulla Messina-Palermo tra la barriera di Villafranca e lo svincolo di Boccetta (Giostra ancora chiuso per che proviene da Palermo). Il traffico di rientro era già sostenuto già dalla prime ore del pomeriggio in quanto in molti hanno anticipato la conclusione della gita fuori porta proprio per non incappare nelle immancabili code che ormai da 12 anni si formano tra Villafranca e Messina, in gran parte, per la limitata percorribilità del viadotto Ritiro. Col passare delle ore, però, la code sono aumentate in maniera esponenziale e si prevede che così possa continuare fino a tarda sera