Vigilia di Pasqua da incubo per le mareggiate alle Eolie

Una vigilia di Pasqua da dimenticare per le isole Eolie sul fronte dei collegamenti marittimi. Numerosissime le corse saltate, sia per le navi che per gli aliscafi, a causa delle forti raffiche di scirocco. A Lipari qualche corsa è stata assicurata grazie all’utilizzo del molo alternativo di Punta Scaliddi, in località Sottomonastero, e alla nave Laurana, proveniente da Napoli e con destinazione finale Milazzo. Diversi turisti che dovevano raggiungere le isole più piccole per trascorrere le festività pasquali sono rimasti bloccati a Milazzo e Lipari. Intanto non accenna a placarsi la polemica sulle mancate corse con la nave serale di venerdì, da Milazzo per le Eolie. Operatori economici, residenti e turistici hanno fortemente protestato sui social pubblicando anche foto e video, sostenendo che il servizio poteva essere regolarmente effettuato, visto che gli aliscafi hanno viaggiato regolarmente. A Ginostra, minuscola frazione dell’isola di Stromboli, la nave merci non ha attraccato e gli isolani si sono dovuti rivolgere ad un gommone privato per il trasporto delle derrate alimentari.