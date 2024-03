Pasqua a Messina, prime gite fuori porta e traffico in tilt sulla tangenziale

Il giorno di Pasqua e le prime uscite fuori città tornano ad appesantire il traffico lungo la tangenziale. Questa mattina lunghe code si sono registrate in direzione Palermo nel tratto ad unica corsia che da diversi anni è attivo all’altezza del viadotto Ritiro. Le auto incolonnate partivano ben prima dello svincolo di Boccetta e i rallentamenti proseguivano fino a tutta la galleria Telegrafo anch’essa costretta ad una sola corsia per via dei lavori in corso per l’adeguamento del tunnel alle ultime normative.

Evidentemente sono tanti messinesi e non che hanno deciso di trascorrere le festività pasquali nella zona tirrenica ed è facile immaginare che in senso opposto questo pomeriggio e domani possa esserci altrettanto fila.